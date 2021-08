Il Torino ha ufficializzato l'acquisto del difensore David Zima, arrivato a titolo definitivo dallo Slavia Praga. Questo il comunicato ufficiale:



"Il Torino Football Club è lieto di annunciare di aver acquisito dallo Sportovní Klub Slavia Praha, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore David Zima.



Zima è nato a Olomouc, in Repubblica Ceca, l'8 novembre 2000. E' cresciuto calcisticamente nelle giovanili del Sigma Olomouc, formazione con cui ha esordito in prima squadra nella stagione 2019/2020. Nel febbraio 2020 si è trasferito allo Slavia Praga, dove ha giocato nell'ultimo anno e mezzo collezionando 54 presenze ed un gol tra campionato e coppe, e contribuendo alla conquista di due campionati di Repubblica Ceca e una Coppa Ceca.

Per Zima anche due presenze con la Nazionale della Repubblica Ceca, di cui ha fatto parte della rosa selezionata per il recente campionato Europeo vinto dall’Italia.



Tutto il Torino Football Club accoglie Zima con un affettuoso benvenuto: buon lavoro, Sempre Forza Toro!".