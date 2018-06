Bruno Peres e il Torino, un affare che sembrava fatto e che ora rischia di saltare. Il motivo della mancata fumata bianca riguarda l'ingaggio: come scrive Tuttosport, il club granata ha offerta 1,5 milioni di euro a stagione più 300mila di bonus, il giocatore non accetta offerte inferiori ai due milioni. In questo contesto di incertezza si sta inserendo il Besiktas.