Il mercato del Torino procede a ritmo di sondaggi e contatti in divenire, tanto in entrata quanto in uscita: la situazione riguarda Junior Messias come obiettivo per la trequarti, con il possibile inserimento di contropartite tecniche che viene sottolineato dall’edizione di Tuttosport: tra i papabili spiccano le candidature di Djidji, Segre e Millico.