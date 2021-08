Il dt del Torino, Davide Vagnati, da diverse settimane sta provando a intavolare una trattativa con il Cagliari per ​Sebastian Walukiewicz ma ha sempre trovato un muro da parte del club rossoblù.



Per questo motivo il dirigente granata sta ora pensando di proporre al club sardo uno scambio che coinvolga anche un difensore del Torino: Lyanco. Resta però da capire se il Cagliari sarà interessato o no a intavolare questa trattativa.