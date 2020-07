Joao Pedro resta uno degli obiettivi principali del Torino per rinforzare l'attacco in vista della prossima stagione. Il direttore tecnico granata, Davide Vagnati, negli ultimi giorni ha provato a schiacciare il piede sull'acceleratore della trattativa per cercare di arrivare al più presto a un'intesa.



Domenica scora, nella partita contro la Spal, Andrea Belotti e compagni hanno conquistato l'aritmetica salvezza in serie A. Motivo per cui ora Vagnati sta cercando di arrivare a un accordo con il Cagliari per chiudere la trattativa.