All'andata è stato decisivo con il gol della vittoria, poi il vuoto della pubalgia, un Mondiale frustrante e un mercato che poteva riservare clamorosi ribaltoni con le big di Premier League, Manchester United in testa, molto minacciose. Tutto alle spalle per, tornato a disposizione dellae anche a segnare nella serata di Salerno tre giornate di campionato or sono. L'infortunio di Milik ha accelerato i tempi del reinserimento del serbo dopo il recupero dall'infortunio, ma nell'ultima gara, a Nantes in Europa League,gli ha preferito Moise Kean. Così non dovrebbe essere martedì nella stracittadina che vale il settimo posto in campionato, anche perchécon l'aiuto del membro dello staff Padoin.La pubalgia e il momento particolarmente delicato a livello giudiziario per la Juventus hanno frenato lo sviluppo di quell'interesse manifestato dalle big inglesi nella finestra di mercato conclusasi poco meno di un mese fa, ma non è un caso se la Vecchia Signora ha già sondato il terreno per Rasmus Hojlund dell'Atalanta: mai come in questo momento la partecipazione dei bianconeri alle coppe europee nella prossima stagione è in dubbio, e il sacrificato potrebbe essere proprio Dusan.Mentre anche Vlahovic e il suo entourage hanno deciso di aspettare la finestra estiva pernon solo le proposte dei top club in emergenza momentanea, come lo era lo United che poi ha virato su Weghorst come soluzione provvisoria.Del resto,: l'aveva l'accordo con il giocatore ma la Fiorentina e il presidente Commisso si opposero, mentre un'offerta dell'incontrò il gradimento dei viola ma non quello dell'attaccante, che evidentemente pensava già bianconero. Ora, a poco più di un anno di distanza, il focus è sul Torino e i prossimi impegni tra campionato e coppe, con Allegri che lo marca stretto. Letteralmente.