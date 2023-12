Nel mercato di gennai al Torino potrebbe arrivare un nuovo portiere ma solamente a una condizione: che Luca Gemello venga ceduto nel corso del mercato di gennaio. La società granata sta infatti valutando l'idea di prestazione il giovane estremo difensore in modo che possa giocare con maggiore continuità.



In caso di partenza di Gemello il Torino non promuoverà Mihai Popa al ruolo di secondo (il rumeno non è ritenuto ancora pronto) ma punterà su un estremo difensore di esperienza che possa dare sicurezza nel caso in cui venga chiamato a sostituire Vanja Milinkovic-Savic.