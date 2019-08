Dopo essere stato protagonista della vittoria del suo AZ Alkmaar contro il Mariupol nel ritorno del terzo turno preliminare di Europa League, il terzino ​Thomas Ouwejan ha parlato dell'interesse del Torino nei suoi confronti.



"C'è ancora interesse da parte del Torino nei miei confronti, ma al momento non si è ancora non si è ancora concretizzato con un'offerta. Ora mi sto concentrando sull'AZ, ma se quest'interesse dovesse trasformarsi in qualcosa di concreto farei le mie valutazioni - si legge sul portale olandese AZ Fanpage - ​In questo momento non so cosa accadrà in Italia il calciomercato chiuderà più avanti. Certamente è bello sapere che il Torino è interessato a me".