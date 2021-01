L'addio al Torino di Federico Bonazzoli sembrava certo, tanto che l'attaccante non è nemmeno stato convocato per la partita di venerdì contro la Fiorentina. Il centravanti arrivato in estate in prestito dalla Sampdoria, invece, potrebbe restare fino al termine della stagione alla corte di Davide Nicola.



Questo perché, fino a questo momento, Bonazzoli non ha ricevuto offerte che lo hanno convinto. Il giocatore resta però sul mercato: fino a domani sera si cercheranno offerte per lui.