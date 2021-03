Quattro colpi con l'addio di Andrea Belotti. Tuttosport spiega la strategia di mercato del Torino verso l'estate: un portiere (Cragno e Sepe i preferiti), un difensore, un centrocampista (tipo Torreira) e una punta (Joao Pedro il preferito) in caso di addio del capitano granata. Il prezzo? Tra i 30 e i 40 milioni circa per il cartellino del Gallo, accostato soprattutto a Milan e Roma in Serie A