Armando Izzo contro il Sassuolo non sarà certamente della partita. Il difensore del Torino non ha ancora smaltito il problema muscolare che lo ha costretto a saltare anche la partita contro il Cagliari e non è nemmeno partito con il resto della squadra per Reggio Emilia.



Sono in totale quattro gli indisponibili nel Torino: oltre a Izzo saranno assenti anche il portiere Vanja Milinkovic-Savic, squalificato, e i due giocatori ancora positivi al Covid-19.