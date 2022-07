Il Torino ha trovato l'erede di Josip Brekalo, l'attaccante esterno croato (classe 1998) tornato al Wolfsburg per fine prestito. Il club granata del presidente Urbano Cairo ha praticamente definito l'ingaggio di Nemanja Radonjic. L'ala serba (classe 1996 ex Roma) arriva dal Marsiglia, che nelle ultime due stagioni lo aveva ceduto in prestito prima all'Hertha Berlino e poi al Benfica.