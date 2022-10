C'è un ballottaggio sulla trequarti in casa Torino in vista del derby contro la Juventus: se Nikola Vlasic sembra essere certo di una maglia da titolare, non lo è altrettanto Aleksej Miranchuk. Ivan Juric, infatti, sta pensando a rilanciare dal primo minuto Nemanja Radonjic.



Dopo la sosta del campionato il fantasista russo è sempre stato schierato titolare, ma nel derby potrebbe giocare Radonjic dal primo minuto.