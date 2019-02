La pepita d'oro di casa Torino si chiama Nicola Rauti. Umiltà, qualità e talento, l'attaccante classe 2000 è tra i più considerati a livello nazionale tra i giovani per potenzialità importanti che continua a dimostrare: Rauti compirà 19 anni nel prossimo aprile, è nel radar di Mazzarri per la prima squadra e da centravanti sta segnando a raffica ormai da mesi. Non a caso, nello scorso mercato di gennaio sono arrivate diverse proposte: lo hanno cercato più club di Serie B, su tutti il Pescara mentre in Serie C ha tentato l'offerta anche il Monza di Berlusconi e Galliani senza successo. Il Torino ha rifiutato ogni proposta pur essendo di fronte a una plusvalenza interessante, Rauti non si tocca. Il futuro è suo.