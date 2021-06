Non è un mistero che Andrea Belotti sia un giocatore che piace molto a José Mourinho, non a caso il tecnico portoghese lo avrebbe voluto come rinforzo anche al Tottenham. Sulle tracce dell'attaccante si messa ora la Roma, che ha anche avanzato un'offerta di 15 milioni di euro al Torino per il cartellino dell'attaccante. Offerta che è stata però immediatamente rimandata al mittente.



Secondo quanto riportato dall'edizione odierna di Tuttosport, il presidente Urbano Cairo avrebbe addirittura definito una 'provocazione' l'offerta del club giallorosso.