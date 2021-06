Il Torino ha messo nel mirino Junior Messias ma riuscire a portare alla corte di Ivan Juric l'attaccante brasiliano non sarà semplice. Il Crotone ha infatti respinto la prima offerta presentata dal club granata che prevedeva uno scambio di giocatori.



Il Crotone, infatti, non vuole contropartite tecniche per Messias ma è pronto ad accettare solo offerte in denaro per il calciatore brasiliano. Ora la prossima mossa spetta al Torino.