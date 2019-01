Soualiho Meité non potrà essere in campo in Torino-Inter, partita valida per la seconda giornata del girone di ritorno. La Corte Sportiva d'Appello Nazionale ha infatti respinto il ricorso presentato dalla società granata contro le due giornate di squalifica inflitte dal Giudice sportivo al centrocampista francese, dopo l'espulsione subita nei minuti finali della gara Lazio-Torino.



Meité era stato espulso per una manata data al difensore biancoceleste Francesco Acerbi, domani salterà la gara contro la Roma e fra una settimana sarà quindi in tribuna per quella contro l'Inter.