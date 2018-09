Appuntamenti in arrivo per il prolungamento tra Iago Falque e Torino: il club vorrebbe allungare di due anni e inserire nel suo contratto un premio fedeltà, visto che è rimasto rifiutando anche offerte importanti. Secondo Tuttosport però, per un Iago destinato a diventare un'icona, c'è un Adem Ljajic quasi certo di partire: con 17 presenze nella sua nuova squadra, il Besiktas, il giocatore lascerà definitivamente i granata per una cifra discreta, 6.5 milioni di euro.