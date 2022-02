Ricardo Rodriguez, difensore del Torino, parla del suo futuro: "Futuro? A Torino mi trovo molto bene. Abito in città, in centro, mi piace la collina e poi il clima è molto piacevole. La mia compagna mi segue, ci conosciamo da undici anni e stiamo insieme da otto. Non so cosa farò dopo il calcio, voglio fare parecchie vacanze e in primis conoscere il Sudamerica. La cosa importante è essere un buon padre".