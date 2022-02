Ci sono due giocatori nel Torino che non hanno ancora avuto modo di esordire in maglia granata (senza tenere conto Mohamed Fares la cui stagione è terminata a causa di un grave infortunio al ginocchio): il primo è Samuele Ricci e il secondo è Demba Seck.



Entrambi potrebbero esordire questo pomeriggio contro il Cagliari, se non da titolari almeno entrando in campo a partita in corso.