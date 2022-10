Samuele Ricci è uno dei giocatori più importanti della rosa del Torino: il centrocampista arrivato lo scorso gennaio dall'Empoli è il capitano della nazionale Under 21 ma anche già esordito con l'Italia di Roberto Mancini lo scorso giugno.



Il ct azzurro sta continuando a osservarlo con grande attenzione e, come riportato dall'edizione odierna di Tuttosport, potrebbe convocarlo anche per i prossimi impegni dell'Italia a novembre.