Dal ritiro dell'Under 21, Samuele Ricci ha rilasciato alcune dichiarazioni riguardo al Torino a Tuttosport.



"Non pretendo di giocare a tutti i costi lavoro per migliorare. Anche se adesso magari ho meno spazio nel club non è un problema, me lo aspettavo perché non è mai semplice arrivare in una nuova squadra a gennaio e giocare subito con continuità. Comunque sia cerco di impegnarmi al massimo e di ritagliarmi uno spazio. Sento assolutamente la fiducia dell’Under 21 e del Torino attorno a me: il club e il tecnico pensano che io possa dare una mano sia per il presente sia per il futuro. E lo stesso discorso vale per la Nazionale: il ct crede in me, mi ha sempre fatto sentire importante" ha dichiarato il centrocampista.



Su Juric ha aggiunto: "Nel Torino con mister Juric il modo di giocare è completamente diverso da quello a cui ero abituato a Empoli: in ogni caso sto lavorando con impegno per adattarmi e mi trovo molto bene con lui, mi sta mettendo nelle migliori condizioni per migliorare e entrare nei nuovi meccanismi di gioco il prima possibile".