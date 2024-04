Torino, Ricci squalificato: quale partita salta e chi gioca al suo posto

45 minuti fa



Samuele Ricci, centrocampista del Torino, è stato ammonito nel primo tempo del derby della Mole contro la Juventus: dato che era in diffida, l'ex Empoli sarà costretto a saltare la prossima gara di campionato, in programma sempre all'Olimpico Grande Torino contro il Frosinone nell'ambito della 33esima giornata.



CHI GIOCA AL SUO POSTO - Il centrocampo del Torino contro i ciociari dovrebbe essere affidato a Linetty e Ilic. In realtà le due prime scelte di Juric sono Ricci e Ilic, ma quest'ultimo è reduce da un infortunio e il polacco sta trovando più spazio mentre Tameze viene regolarmente impiegato da braccetto a destra. Un'alternativa è il giovane lituano Gineitis, ma se Ilic sta bene dovrebbe giocare lui.