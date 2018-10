Quest'estate in ritiro a Bormio con il Torino c'era anche un giovane difensore inglese: Charlie Rowan. Il centrale classe 1997 si era appena svincolato dal Watford e era alla ricerca di una nuova squadra: Walter Mazzarri, che lo aveva conosciuto proprio nella sua esperienza in Premier League, lo ha così portato in Italia per cercare di aiutare il calciatore a mettersi in mostra.



Dopo il provino con il Torino e uno con il Livorno non andato a buon fine, Rowan ha ora trovato squadra e ha firmato un contratto con il Q.P.R., squadra che milita in​ Championship, la serie B inglese.