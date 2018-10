Il Torino ha deciso di presentare ricorso contro la giornata di squalifica inflitta dal Giudice sportivo al tecnico Walter Mazzarri. L'allenatore era stato allontanato dal campo dopo le veementi proteste in seguito al fallo di Vitor Hugo su Iago Falque, non sanzionato dall'arbitro Fabbri con l'ammonizione.



Il Giudice sportivo, Gerardo Mastrandrea, ha deciso di fermare per una giornata l'allenatore granata: il Torino ha ora deciso di opporsi allo stop in modo da poter avere il proprio allenatore in panchina nella partita contro la Sampdoria di domenica prossima.