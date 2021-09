Ivan Juric ritrova prima del previsto Tomas Rincon. L'espulsione rimediata dal centrocampista nella partita tra il suo Venezuela e il Perù permetterà al numero 88 granata di rientrare in anticipo a Torino rispetto ai programmi iniziali e di poter quindi essere a disposizione per la partita di domenica contro la Salernitana.



Rincon non potrà infatti essere a disposizione del Venezuela per la partita contro il Paraguay di Antonio Sanabria, in programma nella notte tra giovedì e venerdì, e per questo ha anticipato il ritorno in Italia.