Gleison Bremer non lascerà il Torino durante questa sessione di calciomercato, lo dimostra il fatto che, come riporta l'edizione odierna di Tuttosport, la società granata avrebbe rifiutato un'offerta di ben 30 milioni da parte del Newcastle per il difensore brasiliano.



Il presidente Urbano Cairo è consapevole del fatto che la prossima estate si potrà aprire una vera e propria asta per Bremer e potrà guadagnare una cifra superiore anche a 30 milioni.