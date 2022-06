Il Torino ormai da alcuni giorni ha trovato l'accordo con l'Olympique Marsiglia per Luis Henrique (prestito con diritto di riscatto a 6 milioni di euro), la trattativa però non è ancora chiusa, questo perché la società granata sta facendo le ultime valutazioni.



Sono tante le trattative che il dt Davide Vagnati ha avviato per i trequartista e Luis Henrique è solo uno di quelli tenuti sotto osservazione dal direttore tecnico Davide Vagnati.