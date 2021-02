Tra i protagonisti dell'ottimo campionato fin qui disputato dello Spezia c'è anche Giulio Maggiore, centrocampista classe 1998 che sabato ha segnato al Milan il suo primo gol in serie A. In casa Torino si è guardato con un po' di rimpianto l'ottima prestazione del calciatore della formazione ligure, perché Maggiore era uno degli obiettivi di mercato di Davide Vagnati. Il dt lo seguiva dai tempi della Spal.



Con la promozione in serie A lo Spezia in estate aveva chiuso alla partenza di Maggiore, ora resta da capire se il Torino punterà su di lui per la prossima stagione: di certo il valore del suo cartellino è cresciuto.