Ci sarà anche un po' di Torino nella Copa America che andrà in scena quest'estate in Brasile. Il ct della nazionale del Venezuela ha infatti inserito nella lista dei ventitré convocati anche il centrocampista granata Tomas Rincon.



Una notizia non di certo inaspettata considerato che il mediano è il capitano, oltre che una pedina fondamentale, del Venezuela. Tra i convocati della "Vinotinto" c'è anche un'altra vecchia conoscenza del Torino e dei suoi tifosi: l'attaccante Josef Martinez, oggi in forza all'Atlanta United in MLS.