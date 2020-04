In tempi di emergenza sanitaria come questi, se si esce di casa capita di essere fermati dalle forze dell'ordine per un controllo. E' capitato anche a Tomas Rincon, mentre si stava recando al supermercato per fare lo spesa. E' stato lo stesso centrocampista del Torino a raccontarlo nel corso di una diretta su Instagram con Maltin Polar, un'azienda che produce una bevanda tipica nel Venezuela.



"Sono stato fermato dalla polizia per un controllo mentre stavo andando al supermercato a fare la spesa e ho fatto vedere l'autocertificazione. Mi ha molto colpito anche il comportamento davvero collaborativo da parte delle forze dell’ordine" ha svelato Rincon. Nessuna ammenda né conseguenze per il mediano granata, la cui uscita era più che giustificata.