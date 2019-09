Dopo l'inaspettata sconfitta interna contro il, ildomenica cercherà il riscatto in casa della. Toman, attraverso un post pubblicato sul proprio profilo Instagram, ha indicato la strada che la squadra granata deve seguire per lasciarsi alle spalle il ko di lunedì scorso."Chi lavora coscientemente può caminare a testa alta, una brutta sconfitta ti può far solo crescere se hai l’umiltà per accettarla , rialzarti e riprovare a vincere nella prossima sfida. Ci sono delle volte che non si perde ma si impara. LAVORO-COMPATTEZZA-UMILTÀ" ha scritto il centrocampista nel suo post.