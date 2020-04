Ai microfoni di Dazn, il centrocampista del Torino Tomas Rincon si è raccontato, parlando delle sue caratteristiche: "Il mio modo di essere in campo mi porta spesso a duellare, è il mio carattere. Tanta gente vede in me un centrocampista di lotta e cerco sempre di dare una mano ai compagni. Spesso cerco di caricare mettendo animo alla squadra ad esempio urlo spesso: ‘Dai Dai’. Tutto ciò mette la carica anche a me".



Poi Rincon ha parlato anche di Roma-Torino, prima partita del 2020, in cui è stato autore di un bell'assist per Belotti: "La partita contro i giallorossi era molto importante, perché era la prima gara del 2020. Bellissimo il primo gol del Gallo, gli avevo fatto l’assist. Non l’avevo servito affinché lui andasse in porta, ma perché si stava allargando. Lui è stato bravo a fare un bel controllo e a sorprendere il portiere. Andrea ha la caratteristica che riesce a tirar forte con entrambi i piedi e spesso va in gol. Nella ripresa la Roma ha cominciato a spingere, Perotti è difficile da tenere. Però al Var l’arbitro ci ha assegnato un rigore e Belotti lo ha trasformato tirandolo molto bene. Eravamo messi bene in campo, abbiamo ottenuto la vittoria".