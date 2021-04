Al termine di Torino-Napoli 0-2, il centrocampista granata Tomas Rincon ha così commentato la sconfitta ai microfoni di Torino Channel:



"Sicuramente non era il risultato che ci aspettavamo ma c'è da dire che abbiamo affrontato una grande squadra che tecnicamente se lasci un metro hanno la capacità di far male. Non siamo riusciti a prendere le misure, abbiamo lasciato troppo campo. Abbiamo preso due gol subito che hanno indirizzato la partita ma è la prima gara che perdiamo dopo una serie positiva. Dobbiamo mantenere l'equilibrio emozionale perché lunedì c'è una partita importantissima e dobbiamo pensare a noi".