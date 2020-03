Così come ogni altro calciatore del Torino, anche Tomas Rincon da diversi giorni sta proseguendo i propri allenamenti lavorando in maniera individuale tra le proprie mura domestiche.



Spesso il centrocampista venezuelano mostra i propri allenamenti con dei video sul proprio profilo Instagram: da questi risulta evidente come Rincon si alleni spesso con i guantoni e la sacca da prendere a pugni. Un allenamento da pugile per mantenere su ottimi livelli la propria preparazione fisica.