Dopo la vittoria del Venezuela in amichevole contro l'Argentina, la Gazzetta dello Sport riporta le parole di Tomas Rincon sulla corsa del Torino verso la qualificazione in Europa League: "Siamo lì, in piena lotta. Abbiamo fatto un passettino indietro con la sconfitta di Bologna ma ci rifaremo. Abbiamo subito la possibilità di rimetterci in carreggiata affrontando la Fiorentina e poi la Sampdoria. Non sarà facile perché anche loro aspirano all’Europa ma penso che il nostro percorso sia ottimo: dopo 7 risultati positivi è normale che possa arrivare uno stop ma ora speriamo di rimetterci subito in moto con la Fiorentina."