Come appreso dalle colonne de La Stampa, il Presidente del Torino Urbano Cairo ha pronto un piano per prolungare i contratti dei big della squadra.

Il primo nome della lista è quello di Nicolas Nkoulou. Il forte difensore camerunense, reduce dalla ottima stagione vissuta in maglia granata, ha il contratto in scadenza al 30 giugno 2020 e, in caso di mancato rinnovo, sarà libero di firmare un accordo con un'altra società dal 1 febbraio 2020.

Onde evitare questa ipotesi, il Presidente Cairo è pronto ad offrire al giocatore, classe 1990, un ricco prolungamento di contratto. Il matrimonio si appresta a durara ancora a lungo.