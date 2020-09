Il Torino è pronto a tornare all'assalto di Joao Pedro. I contatti per l'attaccante brasiliano erano già stati avviati da Davide Vagnati negli scorsi mesi, quando ancora il campionato 2019/2020 era in corso: la trattativa nelle ultime settimane è però rimasta in stand-by.



Ora il Torino ha ripreso in contatti con il Cagliari e, una volta definita la cessione di Iago Falque, cercherà di chiudere la trattativa per Joao Pedro, che potrebbe così affiancare Andrea Belotti nel 4-3-1-2 di Marco Giampaolo.