Al Torino ha perso il posto da titolare ma nella nazionale della Svizzera continua a essere una pedina fondamentale: parliamo di Ricardo Rodriguez. Il terzino è rimasto in campo per tutti i 90 minuti nel match vinto per 3-1 dalla nazionale elvetica sul campo della Bulgaria ed è stato protagonista del match.



E' stato proprio Rodriguez a fornire a Brel Embolo l'assist per il gol che ha sbloccato il risultato. Assist a parte, Rodriguez è stato autore di una prestazione più che sufficiente.