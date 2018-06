Quale sarà la squadra in cui giocherà Lucas Verissimo nella prossima stagione? Dare una risposta certa a questa domanda, al momento, non è possibile. Il difensore brasiliano è nel mirino di diverse squadre, tra cui il Torino, la Roma, la Lazio e l'Olympique Lione ma, a oggi, al Santos non è ancora arrivata un'offerta considerata adeguata.



“Per Verissimo abbiamo ricevuto un’offerta dall’Olympique Lione, una da una società russa e alcune da club italiani (per l'appunto il Torino, la Roma e la Lazio ndr), nessuno però ci ha proposto la cifra che vogliamo” ha dichiarato il presidente del Santos, Jose Carlos Peres, come riporta il portale brasiliano diariodopeixe.com. La richiesta del club sudamericano per il difensore è di 10 milioni di euro.