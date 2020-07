All'andata finì a sorpresa con un blitz granata: 0-2 all'Olimpico con doppietta di Belotti. Sulla panchina del Torino c'era ancora Mazzarri e le ambizioni miravano a un posto in Europa. La vittoria sulla Roma, quel 5 gennaio 2020, è stata l'ultimo episodio di vera gloria per il Toro, che da allora ha vinto soltanto quattro partite, pareggiandone tre e perdendone ben 11, tanto che la salvezza è arrivata solo domenica sera, con il pareggio di Ferrara. Domani c'è di nuovo la Roma e il pronostico è tutto giallorosso: per gli analisticil «2» non supera 1,61 e trova giustificazione nel buon momento della squadra di Fonseca, che dopo aver perso a Napoli a inizio luglio, ha inanellato cinque vittorie e un pareggio. La vittoria granata è ritenuta decisamente poco probabile, a 5,25, leggermente più contenuto il pareggio, a 4,35. La Roma ultimamente va in gol con una certa frequenza (15 centri in 5 partite), tanto basta per abbassare la quota dell'Over a 1,50. Una vendetta “simmetrica” giallorossa rispetto allo 0-2 dell'andata si gioca a 9,00, un 2-1 per la squadra di Longo vale 14 volte la scommessa.