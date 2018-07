Bruno Peres e il Torino sono sempre più distanti: il terzino di proprietà della Roma ha infatti ribadito la propria volontà di tornare a giocare in Brasile per accontentare la moglie che vuole far crescere i figli proprio nel paese sudamericano.



Il presidente granata Urbano Cairo e il direttore sportivo Gianluca Petrachi hanno ormai perso quasi del tutto le speranze di poter acquistare il terzino, che in passato ha già vestito la maglia del Torino per due stagioni. La società piemontese ha deciso di puntare su altri obiettivi per rinforzare le proprie corsie esterne. Nel frattempo Bruno Peres è in trattativa con il San Paolo.