Per diversi anni, fino alla scorsa estate, non è passata stagione in cui Torino e Roma non abbiano fatto qualche affare di mercato insieme. Dalla capitale sono arrivati sotto la Mole i vari Iago Falque, Adem Ljajic, Juan Iturbe, Leandro Castan e Umar Sadiq, mentre Bruno Peres ha fatto il percorso inverso.



A raffreddare l'asse tra il Torino e la Roma è stato il passaggio di Gianluca Petrachi dal club granata a quello giallorosso, che il presidente Urbano Cairo ha vissuto come una sorta di tradimento da parte del ds. Ora che Petrachi ha lasciato anche il club capitolini, il rapporto tra le due società potrà rinsaldarsi.