A volte ritornano. Il Torino è tornato alla carica per riportare a casa il terzino Bruno Peres, attualmente in forza alla Roma. Il brasiliano non ha fatto bene in maglia giallorossa e il prezzo del suo cartellino è sceso: Petrachi punta a prenderlo in prestito con diritto di riscatto fissato a 10 milioni. Dalla Roma potrebbe arrivare anche Juan Jesus, ma per la difesa si monitora anche Ferrari del Sassuolo. Lo scrive Tuttosport.