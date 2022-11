Diego Rossi è uno dei trequartisti che il Torino sta seguendo con maggiore interesse in vista del mercato di gennaio. Il giocatore del Fenerbahce piace al dt Davide Vagnati ma non è la prima scelta in quella zona del campo: l'obiettivo numero uno è sempre Dennis Praet.



Se la trattativa con il Leicester per Praet non dovesse sbloccarsi, allora il Torino proverebbe l'affondo per altri giocatori e tra questi c'è anche Rossi.