Daniele Rugani è pronto a dire di sì al Torino. Il difensore ha fatto sapere che tornerebbe volentieri in Italia per vestire la maglia granata, la palla passa quindi a Urbano Cairo che deve decidere se chiudere o no l'affare.



Il presidente granata sta aspettando una risposta da Nicolas Nkoulou, che non ha ancora deciso se accettare o no l'offerta arrivata dal Rennes. Se il Torino deciderà di portare a termine la trattativa, Rugani arriverà alla corte di Davide Nicola con la formula del prestito dalla Juventus, società ancora proprietaria del cartellino del difensore.