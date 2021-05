L'acquisto a titolo definitivo di Amer Gojak da parte del Torino è ufficialmente saltato. Non si è infatti attivata la clausola per l'obbligo di riscatto del cartellino del centrocampista che farà quindi ritorno alla Dinamo Zagabria.



Perché venisse riscattato Gojak avrebbe dovuto giocare almeno dieci partite per 45 minuti o più: un traguardo che il centrocampista bosniaco non è riuscito a raggiungere e per questo motivo farà ora ritorno alla Dinamo Zagabria.