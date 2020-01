Michel Adopo e il Crotone sono sempre più distanti. Sembrava tutto fatto per il centrocampista della Primavera del Torino (che in questa stagione ha anche esordito in serie A) alla società calabrese, ma la trattativa si è ora arenata perché il club rossoblù ha preferito virare verso altri obiettivi.



Adopo resterà quindi al Torino fino al termine della stagione, dove terminerà il campionato con la Primavera, sperando di riuscire a ritagliarsi qualche altro spazio in prima squadra.