Torino, salta l'obbligo di riscatto di un attaccante

36 minuti fa



Nemanja Radonjic farà ritorno al Torino. E' infatti saltata la clausola dell'obbligo di riscatto da parte del Maiorca del cartellino del trequartista serbo, questo perché non ha raggiunto il numero di presenze necessario. La società granata non incasserà quindi i 3 milioni di euro previsti dalla clausola e dovrà decidere cosa fare con il trequartista nel futuro.



Non è da escludere che con l'addio di Ivan Juric (oramai certo) Radonjic possa restare sotto la Mole: i rapporti tra l'allenatore e il trequartista si erano fatti molto complicati negli scorsi mesi e per questo nel mercato di gennaio il calciatore era stato ceduto in prestito al Maiorca. Ma con l'arrivo di un nuovo allenatore sulla panchina granata, che sia Vincenzo Italiano o Paolo Vanoli (quest'ultimo è al momento il favorito), anche il futuro di Radonjic potrebbe cambiare e per lui potrebbe iniziare una nuova avventura al Torino.