Gaston Ramirez non si trasferirà al Torino: a sorpresa, il passaggio del trequartista alla società granata è definitivamente saltato a causa del mancato accordo con lo stesso giocatore.



Il Torino ha offerto al trequartista un ingaggio di 2 milioni di euro a stagione, il giocatore non ha voluto scendere sotto i 2,2 milioni: le richieste di questa mattina del procuratore del calciatore, Pablo Betancourt, hanno fatto infuriare il presidente Urbano Cairo che ha deciso di far naufragare la trattativa e puntare su un altro trequartista, Amer Gojak.